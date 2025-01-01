Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 149
Folge 149: Das Bötchen

44 Min.Ab 12

Überlebenskampf auf dem Wasser: Aus unerklärlichen Gründen ist ein Boot mit einem Mann und seinen zwei Kindern auf einem See gekentert. Das Brisante: Die Tochter des Mannes kann nicht schwimmen! Gelingt es den Spezialisten, die kleine Familie rechtzeitig zu retten? Außerdem: Eine Frau und ihre Enkelin rasen mit dem Auto ungebremst in die Außenwand der Notaufnahme! Wie konnte es zu dem schrecklichen Unfall kommen?

