Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 150: Dino-Alarm am Fühlinger See
43 Min.Ab 12
Gefährliche Werbeaktion für ein neues Stand-Up-Paddling am See: Während die Spezialisten eine mysteriöse Schnittverletzung behandeln, bahnt sich auf dem Wasser bereits ein weiteres Unglück an? Außerdem: Eine Mutter lag nach einem Treppensturz unzählige Stunden im Keller, bis sie endlich gefunden wird. Woher rühren ihre mysteriösen Symptome, die den Unfall ausgelöst haben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1