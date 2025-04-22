Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 152: Kredithaie
44 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Die Zollbeamten stoßen bei der Kontrolle eines Imbiss-Wagens auf Blut, nicht aber auf den Betreiber. Was ist mit dem Mann geschehen? - Bei einer Miss-Wahl stürzen zwei der Kandidatinnen im Streit von der Bühne und müssen verletzt ins Krankenhaus. Reine Missgunst oder steckt mehr hinter der Rivalität? - Bei einem Picknick wird zwei Vätern so schwindelig, dass einer auf dem heißen Grill landet. Alkohol und Drogen sind nicht im Spiel - aber was ist dann bloß los?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1