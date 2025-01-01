Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 153
44 Min.Ab 12

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn. Die Spezialisten kämpfen um das Leben einer jungen Frau. Doch dann finden die Rettungskräfte plötzlich einen Schuh in der Windschutzscheibe des Unfallwagens. Gab es einen gezielten Anschlag? Ein Jogger kollabiert bei einer Laufveranstaltung. Seine Frau macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand ihres Mannes, der völlig mit dem Sport übertreibt. Oder verbirgt sich eine gefährliche Krankheit hinter seinen Symptomen?

