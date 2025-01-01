Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kiss Peng Love

SAT.1Staffel 4Folge 154
Kiss Peng Love

Kiss Peng LoveJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 154: Kiss Peng Love

44 Min.Ab 12

Auf der Straße liegt ein Mann mit Brandverletzungen. Wie kam er dorthin und was hat die Leuchtreklame einer Bäckerei damit zu tun? - Ein schwerverletzter Biker wird in die Notaufnahme eingeliefert. Warum der routinierte Fahrer von seiner Maschine stürzte, ist unklar.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen