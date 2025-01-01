Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 154: Kiss Peng Love
Auf der Straße liegt ein Mann mit Brandverletzungen. Wie kam er dorthin und was hat die Leuchtreklame einer Bäckerei damit zu tun? - Ein schwerverletzter Biker wird in die Notaufnahme eingeliefert. Warum der routinierte Fahrer von seiner Maschine stürzte, ist unklar.
