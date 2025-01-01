Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Heißer Reifen

Staffel 4Folge 156
Heißer Reifen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 156: Heißer Reifen

44 Min.Ab 12

Dramatischer Unfall auf der Autobahn: Eine schwerverletzte Frau muss aus ihrem zerstörten Wagen gerettet werden. Ist ein herrenloser Reifen für das schlimme Unglück verantwortlich? - Eine Frau kommt nach einem Sturz mit einer stark blutenden Kopfverletzung ins Krankenhaus. Warum sie plötzlich zu Boden ging, stellt den Arzt vor ein Rätsel. Erst das übersäuerte Blut der Patientin liefert den entscheidenden Hinweis. - Ein Mädchen steckt mit seiner Hand im Zigarettenautomaten fest.

SAT.1
