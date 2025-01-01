Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 158: Mysteriöser Crash
44 Min.Ab 12
Schrecklicher Crash auf der Landstraße: Ein werdender Vater steuert den Wagen ungebremst in ein Stauende. Seine hochschwangere Frau scheint eher glimpflich davongekommen zu sein. Ihr Mann ist hingegen eingeklemmt und schwer verletzt. Doch auf dem Weg ins Krankenhaus setzen bei der Schwangeren die Wehen ein! Eigentlich sollte der werdenede Vater bei der Geburt unbedingt dabei sein, doch Komplikationen um das Baby spitzen die Situation dramatisch zu.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
