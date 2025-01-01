Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Nächste Ausfahrt Scheidung

SAT.1Staffel 4Folge 162
Nächste Ausfahrt Scheidung

Nächste Ausfahrt ScheidungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 162: Nächste Ausfahrt Scheidung

44 Min.Ab 12

Bei einem Verkehrsunfall werden mehrere Menschen verletzt. Ein Mann war auf der Autobahn rückwärts gefahren! Während die Retter noch die Opfer versorgen, kommen die Beamten dem Motiv auf die Spur - und sind sprachlos ... Außerdem: Die Symptome eines erkrankten Familienvaters stellen den Arzt vor ein Rätsel. Als sich bei einem weiteren Patienten dieselben Symptome zeigen, machen die Spezialisten eine erstaunliche Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen