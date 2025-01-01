Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 163: Wo ist die Braut?
44 Min.Ab 12
Auf dem Weg zum Standesamt rast der Wagen des Bräutigams in die Leitplanken der Autobahn. Während der junge Mann um sein Leben kämpft, fehlt von der Braut jede Spur. Wo und wie sie unerwartet wieder auftaucht, lässt Trauzeugen und Spezialisten das Blut in den Adern gefrieren.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1