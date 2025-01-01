Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wo ist die Braut?

SAT.1Staffel 4Folge 163
Wo ist die Braut?

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 163: Wo ist die Braut?

44 Min.Ab 12

Auf dem Weg zum Standesamt rast der Wagen des Bräutigams in die Leitplanken der Autobahn. Während der junge Mann um sein Leben kämpft, fehlt von der Braut jede Spur. Wo und wie sie unerwartet wieder auftaucht, lässt Trauzeugen und Spezialisten das Blut in den Adern gefrieren.

