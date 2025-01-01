Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 164: Spannung im Wasser
44 Min.Ab 12
Als die Feuerwehr zu einem Wasserrohrbruch ausrückt, wird es unerwartet dramatisch: Ein verletzter Mann schwebt in Lebensgefahr, denn das Wasser im gefluteten Keller steht unter Strom! - Nachdem ein verletzter Teenager in die Notaufnahme gebracht wurde, tappen die Ärzte zunächst völlig im Dunkeln. Dann wird klar, dass weitere Menschen in großer Gefahr schweben. Die Spezialisten finden den besten Freund des Patienten bei einer Schreinerei ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1