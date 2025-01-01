Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Brandgefährlich

SAT.1Staffel 4Folge 169
Brandgefährlich

BrandgefährlichJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 169: Brandgefährlich

44 Min.Ab 12

Eine Nachbarin sorgt sich um eine Rollstuhlfahrerin, die bei ihr im Haus lebt. Als die Feuerwehr deren Wohnungstüre aufbricht, zeigt sich schnell: Die Sorgen waren berechtigt! Außerdem: Eine junge Frau betritt die Klinik und zeigt Symptome einer schweren Nervenkrankheit. Doch die wahre Ursache überrascht alle. Und: In einem Wohngebiet kam es zu einem schweren Unfall: Ein Zwölfjähriger wurde von einem Auto erfasst und mitgeschleift. Warum hat der Fahrer nichts bemerkt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen