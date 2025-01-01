Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 170: Hanf in Flammen
44 Min. Ab 12
Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Gartenhäuschen brennt lichterloh! Beim Versuch die Flammen zu löschen, hat sich ein junger Mann schwer verletzt. Auf der Suche nach der Brandursache machen die Spezialisten eine erstaunliche Entdeckung. - Eine stark geschwächte Frau wird in die Notaufnahme gebracht. Warum will sie sich trotz ihres dramatischen Zustands nicht untersuchen lassen? - Während eines Junggesellenabschieds ereignet sich ein Unfall in einem Partybus.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1