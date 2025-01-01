Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Hanf in Flammen

SAT.1Staffel 4Folge 170
Hanf in Flammen

Hanf in FlammenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 170: Hanf in Flammen

44 Min.Ab 12

Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Gartenhäuschen brennt lichterloh! Beim Versuch die Flammen zu löschen, hat sich ein junger Mann schwer verletzt. Auf der Suche nach der Brandursache machen die Spezialisten eine erstaunliche Entdeckung. - Eine stark geschwächte Frau wird in die Notaufnahme gebracht. Warum will sie sich trotz ihres dramatischen Zustands nicht untersuchen lassen? - Während eines Junggesellenabschieds ereignet sich ein Unfall in einem Partybus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen