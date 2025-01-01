Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Siggi auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 173
Siggi auf Abwegen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 173: Siggi auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Der Zoll will einen Rocker-Club überprüfen, weil der Verdacht des Drogenschmuggels im Raum steht. Bei seiner Flucht verursacht einer der Verdächtigen einen Unfall mit einem Ehepaar, das dabei verletzt wird. Dann machen die Zöllner einen Fund, der ihnen die Haare zu Berge stehen lässt. - Eine Tante verbrüht ihrem Neffen unabsichtlich die Unterarme und bringt ihn in die Notaufnahme. Warum ihr der heiße Topf aus der Hand gerutscht war, bleibt zunächst ein Rätsel.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

