Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Da brennt der Baum

SAT.1Staffel 4Folge 174
Da brennt der Baum

Da brennt der BaumJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 174: Da brennt der Baum

44 Min.Ab 12

Bei einem Zirkusauftritt hat ein Messerwerfer seine Ehefrau und Assistentin verletzt. Wie konnte dem geübten Artisten solch ein Fehler passieren? Die medizinische Spurensuche fördert Erstaunliches zutage. - Dramatischer Einsatz auf einem Reiterhof: Ein Mädchen ist alleine ausgeritten, doch nur das aufgeregte Pferd kehrte zurück. Ist die Zwölfjährige verletzt oder gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen