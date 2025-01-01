Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 174: Da brennt der Baum
44 Min.Ab 12
Bei einem Zirkusauftritt hat ein Messerwerfer seine Ehefrau und Assistentin verletzt. Wie konnte dem geübten Artisten solch ein Fehler passieren? Die medizinische Spurensuche fördert Erstaunliches zutage. - Dramatischer Einsatz auf einem Reiterhof: Ein Mädchen ist alleine ausgeritten, doch nur das aufgeregte Pferd kehrte zurück. Ist die Zwölfjährige verletzt oder gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1