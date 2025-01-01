Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 175: Lodernder Kinderwagen
44 Min.Ab 12
Im Vorgarten einer Familie brennt ein Kinderwagen lichterloh. Glücklicherweise stellt sich heraus, dass darin kein Baby liegt, doch die Gefahr ist noch nicht gebannt: Plötzlich gibt es eine Explosion! -Eine 16-Jährige in der Notaufnahme leidet an einer Gesichtslähmung und droht, zu ersticken.
