Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

In den Katakomben

SAT.1Staffel 4Folge 177
In den Katakomben

In den KatakombenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 177: In den Katakomben

44 Min.Ab 12

Ein junger Mann liegt bewusstlos in der Nähe einer Festungsanlage und droht abzustürzen. Doch dann sind plötzlich aus den Katakomben des Forts Hilferufe zu hören. Außerdem: Ein Hummer hat mit seinen Scheren eine Frau an der Hand verletzt. Zum Notfall wird jedoch ihr Mann, der unter enormem Durstgefühl und Harndrang leidet und die Mediziner vor ein großes Rätsel stellt. Und: Bei einer Schwangeren kommt es zu Geburtsblutungen, sie muss sofort in die Klinik.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen