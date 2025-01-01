Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 179: Unter aller Kanone
44 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Autounfall ruft Team Delta und die Feuerwehr auf den Plan. Während die schwer verletze Fahrerin befreit und intensivmedizinisch behandelt werden muss, gibt es plötzlich einen lauten Knall, von dem zunächst keiner weiß, was er zu bedeuten hat.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
