Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 180: Am Boden zerstört
44 Min.Ab 12
Eine junge Straßenmusikerin wurde von einem Rollerfahrer angefahren. Lange ist unklar, warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Als die Spezialisten einen Zeugen befragen wollen, eskaliert die Situation auf unvorhergesehene Weise.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1