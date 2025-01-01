Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Am Boden zerstört

SAT.1Staffel 4Folge 180
Am Boden zerstört

Am Boden zerstörtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 180: Am Boden zerstört

44 Min.Ab 12

Eine junge Straßenmusikerin wurde von einem Rollerfahrer angefahren. Lange ist unklar, warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Als die Spezialisten einen Zeugen befragen wollen, eskaliert die Situation auf unvorhergesehene Weise.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen