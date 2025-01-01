Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Lady Marmelade
44 Min.Ab 12
Zwei Mädchen sind auf ihrem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen und liegen schwerverletzt auf der Straße. Plötzlich kollabiert eine der beiden, die andere klagt über Lähmungserscheinungen. Der Notarzt bezweifelt, dass der Unfall dafür verantwortlich ist.
