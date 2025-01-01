Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vom Kinde erschlagen

SAT.1Staffel 4Folge 23
Vom Kinde erschlagen

Vom Kinde erschlagenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 23: Vom Kinde erschlagen

44 Min.Ab 12

Zwei Personen werden im Wald gesucht. Die Spezis rätseln: Kann das Verschwinden eines zehnjährigen Jungen etwas mit dem vermissten Jogger zu tun haben? - Ein junger Mann kann seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Was steckt hinter dieser mysteriösen Einschränkung? Und wieso hat der Mann kein Schmerzempfinden? - Ein Familienausflug endet dramatisch, als sich der Anhänger vom Fahrrad löst und auf die Straße rollt. Kann der Verkehr noch rechtzeitig ausweichen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen