Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Vom Kinde erschlagen
44 Min.Ab 12
Zwei Personen werden im Wald gesucht. Die Spezis rätseln: Kann das Verschwinden eines zehnjährigen Jungen etwas mit dem vermissten Jogger zu tun haben? - Ein junger Mann kann seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Was steckt hinter dieser mysteriösen Einschränkung? Und wieso hat der Mann kein Schmerzempfinden? - Ein Familienausflug endet dramatisch, als sich der Anhänger vom Fahrrad löst und auf die Straße rollt. Kann der Verkehr noch rechtzeitig ausweichen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1