Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Das Kettensägenmassaker
44 Min.Ab 12
Ein Kind meldet einen Unfall im Wald, bei welchem sich ein Mann mit einer Kettensäge verletzt haben soll. Die Spezialisten finden ihn in einer Blutlache liegend - und begraben unter einem Baum! Was ist passiert? Und wo ist der Junge, der den Notruf abgesetzt hat?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
