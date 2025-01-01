Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Kettensägenmassaker

SAT.1Staffel 4Folge 28
Das Kettensägenmassaker

Das KettensägenmassakerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 28: Das Kettensägenmassaker

44 Min.Ab 12

Ein Kind meldet einen Unfall im Wald, bei welchem sich ein Mann mit einer Kettensäge verletzt haben soll. Die Spezialisten finden ihn in einer Blutlache liegend - und begraben unter einem Baum! Was ist passiert? Und wo ist der Junge, der den Notruf abgesetzt hat?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen