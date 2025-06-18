Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Schwarmangriff
44 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12
Ein Motorradfahrer erleidet einen schweren Unfall. Schuld ist ein Insektenschwarm, der ihm die Sicht nahm - sagt er. Doch stimmt das? Schließlich ist es Winter ... - Eine Frau wird mit Verbrennungen zweiten Grades in die Klinik gebracht. Doch weder Feuer noch Hitze sind die Ursache ihrer Verletzungen. Was ist passiert? - Ein erkranktes Baby bereitet seinen Eltern große Sorgen. Als herauskommt, was der Grund für den schlechten Zustand des Kindes ist, sind alle zutiefst geschockt.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1