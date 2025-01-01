Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Von unschuldigen Schuldigen
44 Min.
Unfall auf der Autobahn mit mehreren Verletzten! Nicht nur die medizinische Versorgung ist eine Herausforderung für die Spezis, denn: die angebliche Schuldige verstrickt sich in Widersprüche. - In der Notaufnahme verschlechtert sich der Zustand eines Patienten dramatisch, doch die Suche nach dem vermuteten Infektionsherd stellt den Arzt vor ein Rätsel. - Eine Frau wird verletzt in ihrer verwüsteten Wohnung gefunden. Nach eigener Aussage wurde sie von einem Einbrecher überrumpelt.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
