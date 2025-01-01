Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 38: Der letzte Tropfen
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten müssen einen stark geschwächten Hostel-Gast mit diversen Symptomen behandeln. Dabei stoßen sie auf desolate Zustände mit schwerwiegenden Folgen. - Mitten in der Nacht kommt eine Kampfsportlerin mit schweren Kopfschmerzen in die Klinik. Als die Ärzte ihren Pullover zwecks Untersuchung öffnen, trauen sie ihren Augen nicht. - Und: Bei einer Routinekontrolle checken die Zöllner zwei streitende Frauen. Im Kofferraum stoßen die Beamten auf dubiose Kleinteile.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1