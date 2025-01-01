Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 4Folge 40
Folge 40: Ich Mieter du nix

44 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Ehefrau sucht ihren Mann! Die Spur führt die Spezialisten zur gemeinsamen Gartenlaube. Dort tobt eine rauschende Party - doch vom Verschwundenen fehlt weiterhin jede Spur. - Eine Frau sorgt sich um ihre Schwester. Diese leidet unter nicht enden wollendem Nasenbluten und hat außerdem unerklärliche blaue Flecken am ganzen Körper. - Eine Heizdecke fängt Feuer und verursacht einen Wohnungsbrand. Kommen die Spezialisten noch rechtzeitig, um die Bewohnerin zu retten?

SAT.1
