Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 40: Ich Mieter du nix
44 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Ehefrau sucht ihren Mann! Die Spur führt die Spezialisten zur gemeinsamen Gartenlaube. Dort tobt eine rauschende Party - doch vom Verschwundenen fehlt weiterhin jede Spur. - Eine Frau sorgt sich um ihre Schwester. Diese leidet unter nicht enden wollendem Nasenbluten und hat außerdem unerklärliche blaue Flecken am ganzen Körper. - Eine Heizdecke fängt Feuer und verursacht einen Wohnungsbrand. Kommen die Spezialisten noch rechtzeitig, um die Bewohnerin zu retten?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1