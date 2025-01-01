Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Hals über Kopf
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Einsatz gerufen, können die in Not geratene, hochschwangere Frau allerdings nicht finden. Nachdem sie sie endlich gefunden haben, drängt die Zeit - die Geburt ist nicht mehr aufzuhalten! - Eine junge Frau kommt mit einem fiesen Ausschlag im Gesicht in die Notaufnahme. Sie ist überzeugt, dass es sich um Krebs handelt. - Beim Versuch die Gewichte seines Vaters zu stemmen, verunfallt ein Junge auf der Hantelbank.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1