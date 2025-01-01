Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Kleine Heldin, große Gefahr
44 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen an einer Landstraße bittet um Hilfe für seine Mutter und seinen Bruder. Lange fehlt von denen jede Spur - bis die Spezialisten ein Unfallauto finden - und sich die Lage dramatisch zuspitzt. - In der Notaufnahme ist nicht nur die Versorgung eines uneinsichtigen Patienten eine Herausforderung, auch die gebleichte Haut eines Mädchens stellt die Ärzte vor ein Rätsel.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
