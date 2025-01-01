Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kleine Heldin, große Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 43
Kleine Heldin, große Gefahr

Kleine Heldin, große GefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 43: Kleine Heldin, große Gefahr

44 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen an einer Landstraße bittet um Hilfe für seine Mutter und seinen Bruder. Lange fehlt von denen jede Spur - bis die Spezialisten ein Unfallauto finden - und sich die Lage dramatisch zuspitzt. - In der Notaufnahme ist nicht nur die Versorgung eines uneinsichtigen Patienten eine Herausforderung, auch die gebleichte Haut eines Mädchens stellt die Ärzte vor ein Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen