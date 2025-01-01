Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 45: Abwärts
44 Min.Ab 12
Ein Junge wird verletzt, als er mit seinem Baumhaus abstürzt. Als die Spezialisten das Kind von den Trümmern befreien, machen sie eine schreckliche Entdeckung. - Ein Motorradfahrer wird nach einem Sturz in die Klinik eingeliefert. Doch wieso verlor der erfahrene Biker die Kontrolle über sein Motorrad?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1