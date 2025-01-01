Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Abwärts

SAT.1Staffel 4Folge 45
Abwärts

AbwärtsJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 45: Abwärts

44 Min.Ab 12

Ein Junge wird verletzt, als er mit seinem Baumhaus abstürzt. Als die Spezialisten das Kind von den Trümmern befreien, machen sie eine schreckliche Entdeckung. - Ein Motorradfahrer wird nach einem Sturz in die Klinik eingeliefert. Doch wieso verlor der erfahrene Biker die Kontrolle über sein Motorrad?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen