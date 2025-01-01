Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

In den Kopf gesetzt

SAT.1Staffel 4Folge 49
In den Kopf gesetzt

In den Kopf gesetztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 49: In den Kopf gesetzt

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden in einen Garten gerufen, wo sich ein junger Mann eine Eisenstange in den Kopf gerammt hat. Schnell wird klar: Er befindet sich nicht auf seinem Grundstück. Und wo ist der Anrufer? - Eine Frau bringt ihren unter höllischen Rückenschmerzen leidenden Mann in die Klinik. Der Mann wehrt sich heftig gegen die Behandlung. - In einer Tanzschule ist eine Frau in einen Tisch voller Gläser und Flaschen gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

