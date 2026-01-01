Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 50
44 Min.Ab 12

In einem Mehrfamilienhaus wird eine blutende und bewusstlose Frau gefunden. Kurios: Keiner der Bewohner scheint sie zu kennen. Plötzlich muss ein nackter Mann mit Herzinfarktsymptomen behandelt werden. - Ein nervöser Geschäftsmann kommt mit einer Platzwunde in die Klinik und erleidet einen Krampfanfall. Sein Lebensstil hat ihn krank gemacht - in seinem Körper tickt eine Bombe. Kann ihm noch rechtzeitig geholfen werden?

