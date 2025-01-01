Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Ballen voller Narren

SAT.1Staffel 4Folge 51
Folge 51: Ein Ballen voller Narren

44 Min.Ab 12

Brandgefahr auf dem Bauernhof! Bem Versuch, zwei qualmende Heuballen zu löschen, hat die Bäuerin das Bewusstsein verloren. Außerdem ist ihre Tochter verschwunden. - Ein Mann wird nach einem heftigen Leitersturz ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient spürt seinen Oberkörper nicht mehr.

SAT.1
