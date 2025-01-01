Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 51: Ein Ballen voller Narren
44 Min.Ab 12
Brandgefahr auf dem Bauernhof! Bem Versuch, zwei qualmende Heuballen zu löschen, hat die Bäuerin das Bewusstsein verloren. Außerdem ist ihre Tochter verschwunden. - Ein Mann wird nach einem heftigen Leitersturz ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient spürt seinen Oberkörper nicht mehr.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1