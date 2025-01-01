Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Reizende Rache
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten eilen einer Reinigungskraft mit akuten Atembeschwerden zu Hilfe und stoßen im Bürokomplex auf eine hochgefährliche Aktion, bei der offenbar eine lebensbedrohliche Säure im Spiel ist. - Ein Mann bringt seinen kranken Sohn in die Notaufnahme und bricht selbst mit Bauchschmerzen zusammen. Die Ultraschall-Bilder zeigen die Folgen eines verhängnisvollen Camping-Rituals.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1