Auf Streife - Die Spezialisten

Verbrannt und vergoldet

SAT.1Staffel 4Folge 53
Verbrannt und vergoldet

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 53: Verbrannt und vergoldet

44 Min.Ab 12

Bei einer Kanu-Club-Feier am Rhein geht ein PKW in Flammen auf. Die Spezialisten müssen die schwerverbrannte Wagenbesitzerin versorgen - und herausfinden, wer das Party-Feuerwerk entwendet und auf den Wagen abgeschossen hat. - Eine Schülerin wird in die Klinik gebracht. Da sie vor dem Vater nicht über ihre schlimmen Übelkeitsbeschwerden reden will, befürchtet der, sie könne ungewollt schwanger sein. Der Arzt hat jedoch bald einen anderen Verdacht ...

SAT.1
