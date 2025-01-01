Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Sirenen des Beach-Clubs

SAT.1Staffel 4Folge 59
Die Sirenen des Beach-Clubs

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 59: Die Sirenen des Beach-Clubs

44 Min.Ab 12

Ein Autofahrer verursacht einen folgenschweren Unfall mit einer Rikscha. Der Verursacher schiebt die Schuld auf zwei Frauen, die angeblich blankgezogen haben und dann verschwunden seien! - In der Notaufnahme kämpfen die Ärzte um das Leben zweier verunglückter Pizzaboten.

SAT.1
