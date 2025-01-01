Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Die Sirenen des Beach-Clubs
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer verursacht einen folgenschweren Unfall mit einer Rikscha. Der Verursacher schiebt die Schuld auf zwei Frauen, die angeblich blankgezogen haben und dann verschwunden seien! - In der Notaufnahme kämpfen die Ärzte um das Leben zweier verunglückter Pizzaboten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1