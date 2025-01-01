Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 60: Umwerfende Nachrichten
44 Min.Ab 12
Die Feuerwehr wird zu einem Brand gerufen. Sie finden einen Mann, der vom Dach gestürzt ist und dabei einen laufenden Gasbrenner mitgerissen hat. - Ein Mann wird in die Notaufnahme gebracht. Er ist nach einer plötzlichen Schmerzattacke eine Treppe hinuntergefallen. Was hat die Attacke ausgelöst?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1