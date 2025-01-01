Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umwerfende Nachrichten

SAT.1Staffel 4Folge 60
Folge 60: Umwerfende Nachrichten

44 Min.Ab 12

Die Feuerwehr wird zu einem Brand gerufen. Sie finden einen Mann, der vom Dach gestürzt ist und dabei einen laufenden Gasbrenner mitgerissen hat. - Ein Mann wird in die Notaufnahme gebracht. Er ist nach einer plötzlichen Schmerzattacke eine Treppe hinuntergefallen. Was hat die Attacke ausgelöst?

