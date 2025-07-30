Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 61vom 30.07.2025
44 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Eine Joggerin wird auf ihrer Runde umgefahren und schwer verletzt. Was haben die herumliegenden Möbelstücke mit dem Unglück zu tun? - Ein kleiner Junge klagt über Gleichgewichtsstörungen und Taubheitsgefühle im Gesicht. Hat er etwa einen Schlaganfall erlitten? - Und: Ein Hobby-Fußballer und der Schiedsrichter werden nach einem Spiel attackiert, verletzt, und der Unparteiische wird auf das Gelände einer angrenzenden Malzfabrik verschleppt!

SAT.1
