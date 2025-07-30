Kommt ein Sofa geflogenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 61: Kommt ein Sofa geflogen
44 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Eine Joggerin wird auf ihrer Runde umgefahren und schwer verletzt. Was haben die herumliegenden Möbelstücke mit dem Unglück zu tun? - Ein kleiner Junge klagt über Gleichgewichtsstörungen und Taubheitsgefühle im Gesicht. Hat er etwa einen Schlaganfall erlitten? - Und: Ein Hobby-Fußballer und der Schiedsrichter werden nach einem Spiel attackiert, verletzt, und der Unparteiische wird auf das Gelände einer angrenzenden Malzfabrik verschleppt!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1