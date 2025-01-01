Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: The Big Bang
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten behandeln Verletzte bei einer Grillfeier auf einer Waldlichtung, als ein Auto explodiert. Während der Rettung eines Schwerverbrannten stößt die Feuerwehr auf Hinweise, dass hier alte Weltkriegs-Minen liegen - und somit alle Gäste und Retter in größter Gefahr schweben!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1