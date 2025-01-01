Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Geschmacklose Gefahr
43 Min.Ab 12
Die Feuerwehr wird zu einem Haus gerufen, in dem eine bewusstlose Frau liegt. Beim Eintreten schlägt der CO-Warner Alarm! Was ist passiert? - Eine Frau bringt ihre Eltern in die Notaufnahme: Ihre Mutter hat sich beim Spazierengehen böse an einem Stacheldraht verletzt. Doch auch ihrem Vater scheint es nicht gut zu gehen. - Die Spezialisten müssen auf dem Grundstück eines Kleingartenvereins einen gestürzten Jungen behandeln.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1