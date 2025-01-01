Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Die Gefahr lauert in schwindelerregender Höhe: In einem Klettergarten kommt es zu einem dramatischen Unfall und einer hoch riskanten Rettungsaktion mit ungeahnten Spätfolgen. - Ein älterer Mann stellt unsere Mediziner vor ein Rätsel: Hat er sich mit Tuberkulosebakterien infiziert - oder was sonst ist der Grund für seinen starken Bluthusten? - Unsere Spezialisten werden wegen eines Autounfalls zu einem Parkplatz gerufen. Doch der Verunglückte birgt ein kriminelles Geheimnis ...

