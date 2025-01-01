Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 72: Der Feuerteufel
44 Min.Ab 12
Ein parkender PKW geht in Flammen auf und der darin schlafende Autobesitzer schwebt in höchster Lebensgefahr. Den Spezialisten wird klar, dass der Brand absichtlich gelegt wurde - doch wer ist der Feuerteufel?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1