Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Von stummen Zeugen
44 Min.Ab 12
Ein Mann muss auf der Autobahn unter den ängstlichen Blicken seiner Familie schwerverletzt von der Feuerwehr aus seinem PKW geschnitten werden. Wie kam es zu dem Unfall? - Ein kleiner Junge wird mit starken Bauchschmerzen von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Ist es wirklich eine Blinddarmentzündung? - Und: Die Zollbeamten machen in einer Firma eine Stichprobe auf Schwarzarbeit - und stoßen dabei auf eine Reihe Ungereimtheiten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1