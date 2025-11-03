Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

SAT.1Staffel 4Folge 75vom 03.11.2025
Folge 75: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Eine ältere Dame betätigt ihr Notrufarmband, doch als die Sanitäter eintreffen, scheint die Lage zunächst nicht so ernst wie angenommen. Aber dann ereignet sich ein fatales Unglück. - Eine Frau mit Blaufärbungen am Körper betritt schweratmend die Klinik. Ihr Zustand ist kritisch. Aber sie bleibt nicht der einzige Notfall, denn plötzlich kollabiert im Wartebereich ein Junge. - Und: Ein Mann ist an ein Bahngleis gekettet. Für die Spezialisten zählt nun jede Minute.

