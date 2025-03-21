Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Drei Mann im Doppelzelt

SAT.1Staffel 4Folge 77vom 21.03.2025
Drei Mann im Doppelzelt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 77: Drei Mann im Doppelzelt

44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Während eines Junggesellenabschieds kommt es zu Explosionen und es bricht Feuer im Wald aus! Wie konnte die Feier derart eskalieren? - Eine junge Mutter bangt um ihre Tochter, die unter heftigem Fieber leidet. Ist die schwere Krankheit zurückgekehrt, an der das Mädchen vor Jahren litt?

