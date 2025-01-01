Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ohne Mampf kein Kampf

SAT.1Staffel 4Folge 79
Ohne Mampf kein Kampf

Ohne Mampf kein KampfJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 79: Ohne Mampf kein Kampf

44 Min.Ab 12

Eine Vereinsikone bricht bei den Vorbereitungen zu einem Fußball-Jubiläumsspiel zusammen. Vermutlich hat er am Grill einen Hitzschlag erlitten. Während seiner Behandlung kommt es zu einer Fettexplosion, die seinen Schwiegersohn und dessen Bruder erwischt. - Ein Mann wird in desolatem Zustand in die Klinik gebracht, nachdem er plötzlich auf der heimischen Baustelle zusammengebrochen war. Seine hochschwangere Frau bangt um die Zukunft der Familie.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen