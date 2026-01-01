Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 85: Unter der Haube
44 Min.Ab 12
Kollision auf der Autobahn! Ein Wagen kracht in ein liegengebliebenes Fahrzeug! Die Beteiligten beschuldigen sich gegenseitig, während die Spezialisten um das Leben eines Mannes kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1