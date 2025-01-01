Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Bilder hot - Akku schrott
44 Min.Ab 12
Die Feuerwehr muss in eine Wohnung eindringen, in der es womöglich brennt. Ursache für das Chaos: Ein zertrümmerter Laptop. - Ein brennender Mann rennt auf die Klinik zu. Erst im letzten Moment können die Spezialisten ihn stoppen und die Flammen löschen. Die Schwester des Opfers berichtet, dass der 56-Jährige einfach in Flammen aufgegangen ist. - Eine Frau wird von einem Unbekannten attackiert und leistet Widerstand. Plötzlich regt sich der Angreifer nicht mehr.
