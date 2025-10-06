Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Planken-Panne
44 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Es kommt auf der Autobahn zu einem schweren Unfall, in den ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei verwickelt ist. Er sollte angeblich alte Leitplanken tauschen. - Eine Frau kommt mit großen Schmerzen im Bauchbereich ins Krankenhaus. Die Ärzte vermuten zunächst eine Magen-Darm Grippe oder sogar eine Darm-Perforation. Oder ist am Ende etwa ein beliebtes Getränk Schuld an ihrem Zustand? - Und: Ein junges Mädchen hat sich abends in ein Freibad geschlichen und droht nun zu ertrinken.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1