Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 93: Caravan-Chaos
44 Min.Ab 12
In voller Fahrt stürzt ein Wohnanhänger um und verletzt einen Motorradfahrer schwer. Doch wieso verlor der Fahrer des Wohnwagengespanns plötzlich die Kontrolle? - Eine schwangere Frau verletzt sich bei einem Treppensturz und wird von ihrem Mann in die Notaufnahme gebracht. Doch plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand erheblich. - Eine Frau erhält einen dramatischen Anruf von ihrem Ehemann. Er ist schwer verletzt und braucht dringend Hilfe. Doch wo ist er?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1