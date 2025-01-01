Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

In der Küche und in der Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 98
In der Küche und in der Liebe

Folge 98: In der Küche und in der Liebe

44 Min.Ab 12

Die Gäste eines Lokals fliehen mit starken Atemproblemen aus dem Gebäude. Im Tumult fällt der Wirtin schließlich auf, dass ihre Tochter noch drinnen sein muss. Sie finden die junge Frau bewusstlos nach einem allergischen Schock. Was liegt hier bloß in der Luft?

