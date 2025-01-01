Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: In der Küche und in der Liebe
44 Min.Ab 12
Die Gäste eines Lokals fliehen mit starken Atemproblemen aus dem Gebäude. Im Tumult fällt der Wirtin schließlich auf, dass ihre Tochter noch drinnen sein muss. Sie finden die junge Frau bewusstlos nach einem allergischen Schock. Was liegt hier bloß in der Luft?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1