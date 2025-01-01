Die 10-Jährige, die aus dem Auto stieg und verschwandJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 99: Die 10-Jährige, die aus dem Auto stieg und verschwand
44 Min.Ab 12
Eine Zeugin beobachtet, wie ein Mädchen panisch aus einem Auto flüchtet. Der Suchtrupp darf keine Zeit verlieren, denn niemand weiß, ob nicht auch der Fahrer des Wagens hinter dem Mädchen her ist ... - Eine junge Frau verliert in kürzester Zeit zehn Kilo Körpergewicht. Ihre Mutter glaubt an eine Depression, doch was der Arzt herausfindet, lässt die Beteiligten den Atem anhalten. - Notfall in einer Wohnung! Bei einem Freundinnen-Essen bricht eine Frau nach der anderen zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1