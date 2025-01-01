Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die 10-Jährige, die aus dem Auto stieg und verschwand

SAT.1Staffel 4Folge 99
Die 10-Jährige, die aus dem Auto stieg und verschwand

Die 10-Jährige, die aus dem Auto stieg und verschwandJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 99: Die 10-Jährige, die aus dem Auto stieg und verschwand

44 Min.Ab 12

Eine Zeugin beobachtet, wie ein Mädchen panisch aus einem Auto flüchtet. Der Suchtrupp darf keine Zeit verlieren, denn niemand weiß, ob nicht auch der Fahrer des Wagens hinter dem Mädchen her ist ... - Eine junge Frau verliert in kürzester Zeit zehn Kilo Körpergewicht. Ihre Mutter glaubt an eine Depression, doch was der Arzt herausfindet, lässt die Beteiligten den Atem anhalten. - Notfall in einer Wohnung! Bei einem Freundinnen-Essen bricht eine Frau nach der anderen zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen